Что убивает российских мужчин – ответ дала глава Минздрава РФ

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В России 70% смертей среди мужчин связаны с потреблением алкоголя.

Такие цифры озвучила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, передает РИА Новости.

"Сейчас базовый показатель (смертности мужчин) 2017 года — 735,7 (человека) на 100 тысяч населения, а выйти мы должны (за 5 лет) на 530. Показатель в Евросоюзе — 200-230 (человек). Таким образом, даже если мы на треть снизим смертность трудоспособного (мужского) населения, мы будем все равно в два раза превышать то, к чему мы должны прийти", - сказала Скворцова.

© Фото / предоставлено Натальей Денисовой Денисова объяснила причины высокой смертности в странах ЦА

Министр пояснила, что главный ресурс снижения смертности в стране... зависит от образа жизни, и проще всего повлиять на ребят, у которых нет еще накопительной заболеваемости, это возраст от 14-16 и до 35 лет. Потом несколько сложнее, заявила министр.

Скворцова подчеркнула, что уязвимой возрастной категорией населения в РФ оказались люди в возрасте 50-60 лет.

"Есть интереснейшие данные: у нас уже сейчас те, кто доживают до 55 лет, живут в среднем 79 лет. Таким образом, основные наши потери до 55 лет, максимально они (проблемы со здоровьем) накоплены после 45-50 лет. Это десятилетие - от 50 до 60 — огромное количество выбивает людей, это возраст, когда мы особенно бережно будем относиться и к мужчинам, и к женщинам", - рассказала глава Минздрава.

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Между тем глава ведомства сообщила, что на Кавказе и Севере людей умирает меньше.