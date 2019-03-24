Без паники: как проходит эвакуация пассажиров с лайнера Viking Sky

Пользователи публикуют в своих социальных сетях фотографии и видео с места происшествия.

ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. Россиянин Аман Мулдашев рассказал о том, как проходит эвакуация пассажиров с потерявшего ход у берегов Норвегии круизного лайнера Viking Sky. По его словам все идет без паники, сообщает РИА Новости.

"Паники нет. Все ведут себя спокойно", - написал Мулдашев в Facebook.

В эфире телеканала "Россия 24" он рассказал, что шторм не утихает.

"Пассажиры все ожидают внутри, потому что на улице сильный шторм... Так как сильная качка, не можем спустить шлюпки спасательные", - объяснил россиянин.

Одна из пассажиров Алексас Шеппард публикует в своем Twitter фотографии и видеозаписи с борта лайнера.

EU: Viking Sky cruise ship running aground off Norway | March 23 2019 | Bloomberg | 📹 Alexus Sheppard https://t.co/pNeMuyP36k pic.twitter.com/zGyyeOXDk5 — redball (@redball2) 23 марта 2019 г.

На видео, снятом непосредственно перед инцидентом, судно сначала немного качается на волнах, а затем сильно кренится влево, так что мебель съезжает на одну сторону. Потом борт наклоняется вправо - и кресла катятся вправо, при этом на заднем плане слышно, как люди смеются и иногда весело улюлюкают.

На других записях, снятых уже в ожидании спасательных вертолетов, пассажиры после каждого сильного крена озабоченно спрашивают друг друга, все ли в порядке. Видно, как летят детали потолка, некоторые люди падают и цепляются за кресла.

Helicopter video from the evacuation of 1,300 passengers from the Viking Sky cruise ship off the coast of Norway. The vessel has been able to restart one of the engines and is now anchored two kilometres from land. https://t.co/E8sAKj3hnS @seaandcoast1 pic.twitter.com/jFdiZfKVVO — 𝓒𝓱 𝓐𝓶𝓲𝓽 𝓚𝓾𝓶𝓪𝓻™ (@amitdelhi15) 23 марта 2019 г.

Шеппард также опубликовала видеозапись, на которой пассажиры - уже в спасательных жилетах - сидят в большом зале в ожидании эвакуации, люди в основном спокойны, негромко переговариваются. На снятых там же фото видно, как уставшие пассажиры спят - кто на полу, кто в углу, не снимая спасательных жилетов.

Ранее стало известно, что спасательные службы Норвегии проводят эвакуацию 1,3 тысячи человек с круизного лайнера Viking Sky, у которого в субботу возникли проблемы с двигателем у западного побережья Норвегии. Кроме того, ранее сообщалось, что четыре члена экипажа являются россиянами. К середине ночи были эвакуированы около 150 человек.