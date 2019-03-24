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Флаг Норвегии

Без паники: как проходит эвакуация пассажиров с лайнера Viking Sky

© Flickr /
В мире
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Пользователи публикуют в своих социальных сетях фотографии и видео с места происшествия.

ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. Россиянин Аман Мулдашев рассказал о том, как проходит эвакуация пассажиров с потерявшего ход у берегов Норвегии круизного лайнера Viking Sky. По его словам все идет без паники, сообщает РИА Новости.

"Паники нет. Все ведут себя спокойно", - написал Мулдашев в Facebook.

В эфире телеканала "Россия 24" он рассказал, что шторм не утихает.

"Пассажиры все ожидают внутри, потому что на улице сильный шторм... Так как сильная качка, не можем спустить шлюпки спасательные", - объяснил россиянин.

Одна из пассажиров Алексас Шеппард публикует в своем Twitter фотографии и видеозаписи с борта лайнера.

На видео, снятом непосредственно перед инцидентом, судно сначала немного качается на волнах, а затем сильно кренится влево, так что мебель съезжает на одну сторону. Потом борт наклоняется вправо - и кресла катятся вправо, при этом на заднем плане слышно, как люди смеются и иногда весело улюлюкают.

На других записях, снятых уже в ожидании спасательных вертолетов, пассажиры после каждого сильного крена озабоченно спрашивают друг друга, все ли в порядке. Видно, как летят детали потолка, некоторые люди падают и цепляются за кресла.

Шеппард также опубликовала видеозапись, на которой пассажиры - уже в спасательных жилетах - сидят в большом зале в ожидании эвакуации, люди в основном спокойны, негромко переговариваются. На снятых там же фото видно, как уставшие пассажиры спят - кто на полу, кто в углу, не снимая спасательных жилетов.

Ранее стало известно, что спасательные службы Норвегии проводят эвакуацию 1,3 тысячи человек с круизного лайнера Viking Sky, у которого в субботу возникли проблемы с двигателем у западного побережья Норвегии. Кроме того, ранее сообщалось, что четыре члена экипажа являются россиянами. К середине ночи были эвакуированы около 150 человек.

Теги:
Происшествие, Россия, Норвегия



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