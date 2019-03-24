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Города мира. Дубай

Лучший учитель в Дубае получит премию в 1 млн долларов

© Sputnik / Владимир Вяткин
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В 2018 году премию получила Андриа Зафираку - учитель изобразительных искусств и текстильного дела из школы в неблагополучном районе города Бристоль в Великобритании.

ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. Благотворительный фонд индийского бизнесмена Санни Варкея в пятый раз вручит премию в 1 миллион долларов за выдающийся вклад в профессию учителя, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальную пресс-службу Дубая Dubai Media Office.

Премия фонда Санни Варкея была впервые вручена в 2015 году. Она вручается под патронажем вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума. В текущем году на нее было подано 10 тысяч заявок из 179 стран.

В 2018 году премию получила Андриа Зафираку - учитель изобразительных искусств и текстильного дела из школы в неблагополучном районе города Бристоль в Великобритании.

Бизнесмен индийского происхождения Санни Варкей основал крупнейшую на Ближнем Востоке сеть частных детских садов и школ GEMS Education.

Церемония вручения премии состоится в воскресенье в Дубае. В финал соревнования пробились десять претендентов из Австралии, Аргентины, Бразилии, Великобритании, Грузии, Индии, Кении, Нидерландов, США и Японии.

Теги:
учительница, учитель, премия, Дубай



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