Десять узбеков отравились в Ялте во время праздника

ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. Узбекистанцы попали в больницу в Ялте: 10 человек накануне отравились во время празднования дня рождения, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на главу администрации города Алексея Челпанова.

"Граждане Узбекистана, занимающиеся строительством объекта в непосредственной близости от санатория "Зори России", отмечали день рождения и употребили скоропортящуюся продукцию. Пострадали 10 человек. Это абсолютно бытовой случай, не носящий системного характера", — пояснил мэр Ялты.

Он также добавил, что пострадавшие не являются работниками санатория.

"Зори России" пытаются отбить содержание санатория в зимний период, поэтому предоставили номера 600 гражданам Узбекистана, которые заняты на строительстве других объектов", — заключил Алексей Челпанов.

На данный момент все пострадавшие находятся в инфекционной больнице Ялты.