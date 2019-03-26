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Apple анонсировали банковскую карту и собственный видеосервис

Apple анонсировала банковскую карту и собственный видеосервис

© AFP 2018 / Michael Short
В мире
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Банковская карта, журналы и игры по подписке, собственный видеосервис - какие обновления показали на презентации Apple.

ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. Вчера, 25 марта, Apple провела презентацию новых продуктов в театре, названном в честь основателя компании Стива Джобса в Купертино, Калифорния, сообщает vc.ru.

О том, какие сервисы скоро станут доступны по всему миру, читайте в нашем обзоре.

Новостной сервис Apple News+

В приложении Apple News появится отдельный сервис с новостями и журналами по подписке. Среди изданий — The Wall Street Journal, The New Yorker, Esquire, Billboard, Vogue и Men's Health.

Подписка стоит $9,99 в месяц или $120 в год. В Apple отметили, что если бы пользователь попробовал подписаться на каждое издание в отдельности, это обошлось бы в 8000 долларов в год.

Сейчас News+ работает в США и Канаде, до конца года появится в Австралии и Великобритании. В России и Европе дата запуска пока неизвестна.

Apple анонсировали банковскую карту и собственный видеосервис
© AFP 2018 / Michael Short
Apple анонсировали банковскую карту и собственный видеосервис

Онлайн-кинотеатр Apple TV+

Осенью 2019 года компания запустит стриминговый сервис с фильмами и сериалами с участием известных актеров и режиссеров: Стивена Спилберга, Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон, Джей Джей Абрамса и других. Стоимость подписки в компании пока не раскрыли.

TV+ станет разделом обновленного приложения Apple TV, которое также объединит контент от партнеров Apple, среди которых HBO, Showtime и Starz. Пользователи смогут покупать подписку на нужные им каналы и смотреть их внутри Apple TV.

Apple анонсировали банковскую карту и собственный видеосервис
© AFP 2018 / Michael Short
Apple анонсировали банковскую карту и собственный видеосервис

Кредитная карта Apple Card

Компания выпустит банковскую карту с бесплатным обслуживанием и без штрафов за просрочку. Она станет доступна летом — пока только в США. Пользователь сможет заказать виртуальную карту через приложение Apple Wallet или физическую, выполненную из титана.

За все покупки в Apple компания обещает вернуть 3%, за остальные покупки — 2%, кэшбек по физической карте составит 1%. Ставку по кредитке в Apple не назвали.

Apple анонсировали банковскую карту и собственный видеосервис
© AFP 2018 / Michael Short
Apple анонсировали банковскую карту и собственный видеосервис

Игры по подписке Apple Arcade

В игровом сервисе для iOS, macOS и Apple TV по единой подписке будут представлены более 100 премиум-игр без встроенных покупок и микроплатежей. Все игры загружаются на устройство пользователя и будут доступны без подключения к интернету.

Apple анонсировали банковскую карту и собственный видеосервис
© AFP 2018 / Michael Short
Apple анонсировали банковскую карту и собственный видеосервис
Теги:
банковская карта, Кино, Кино, кинотеатр, Игры, игры, Калифорния, IT-технологии, IT-технологии, фильмы, фильм, гаджет, Apple



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