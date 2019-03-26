Как в Бишкеке устроили давку за бесплатный бургер от Тимати - видео

ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. Несколько тысяч человек организовали давку возле одного из торговых центров Бишкека в ожидании бургеров от Тимати, сообщает Sputnik Кыргызстан.

В соцсетях уже появились видео. На кадрах видны тысячи молодых людей, которые рвутся к сцене через милицейское оцепление.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Эля Сабырова (@eliasabyrova) 25 Мар 2019 в 4:50 PDT

Напомним, российский рэпер Тимати прибыл в Бишкек на открытие своей точки фастфуда и пообещал угостить желающих бургерами, которые он приготовит лично.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Авторитет (@snbvbk) 25 Мар 2019 в 5:19 PDT

Инцидент обошелся без задержаний, со всеми нарушителями общественного порядка были проведены разъяснительные беседы.