Как в Бишкеке устроили давку за бесплатный бургер от Тимати - видео

ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. Несколько тысяч человек организовали давку возле одного из торговых центров Бишкека в ожидании бургеров от Тимати, сообщает Sputnik Кыргызстан.
В соцсетях уже появились видео. На кадрах видны тысячи молодых людей, которые рвутся к сцене через милицейское оцепление.
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Напомним, российский рэпер Тимати прибыл в Бишкек на открытие своей точки фастфуда и пообещал угостить желающих бургерами, которые он приготовит лично.
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Инцидент обошелся без задержаний, со всеми нарушителями общественного порядка были проведены разъяснительные беседы.