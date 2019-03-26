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Тимати

Как в Бишкеке устроили давку за бесплатный бургер от Тимати - видео

Sputnik/Георгий Зимарев
В мире
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Тысячи молодых людей пытались прорваться через оцепление милиции - лучшие кадры.

ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. Несколько тысяч человек организовали давку возле одного из торговых центров Бишкека в ожидании бургеров от Тимати, сообщает Sputnik Кыргызстан.

В соцсетях уже появились видео. На кадрах видны тысячи молодых людей, которые рвутся к сцене через милицейское оцепление.

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Публикация от Эля Сабырова (@eliasabyrova)

Напомним, российский рэпер Тимати прибыл в Бишкек на открытие своей точки фастфуда и пообещал угостить желающих бургерами, которые он приготовит лично.

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Публикация от Авторитет (@snbvbk)

Инцидент обошелся без задержаний, со всеми нарушителями общественного порядка были проведены разъяснительные беседы.

Теги:
Instagram, Instagram, Instagram, соцсети, Социальная сеть, Социальная сеть, еда, бургер, Кыргызстан, Кыргызстан, Бишкек, Бишкек, Тимати



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