Что такое лукизм: изучаем неологизмы Интернет эпохи

Sputnik Узбекистан предлагает разобраться в нескольких новых терминах, которые появились в нашем мире за последние несколько лет.

ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. Все мировые издания уже давно создают новые словари, в которых собирают самые новые, емкие и яркие слова, меняющие нашу реальность.

За последние несколько лет в мире появилась сотня новых слов, которые отлично могут описать все события и процессы, происходящие вокруг нас.

Sputnik Узбекистан предлагает разобраться в нескольких новых терминах, которые появились в нашем мире за последние несколько лет.

Гэтсбинг

В этом слове, конечно же, существует прямая параллель с названием известного романа Скотта Фицджеральда "Великий Гэтсби", главный герой которого много лет устраивал шумные вечеринки в своем доме с одной лишь надеждой на то, что на одну из них когда-нибудь заглянет его возлюбленная Дэйзи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от gatsby (@gatsby) 2 Июн 2017 в 11:19 PDT

В 2019 году эти вечеринки заменила публикация фотографий и сторис с единственной целью — чтобы их увидел ваш потенциальный возлюбленный или бывший.

Эр-бомбинг

Жертвой эр-бомбинга был каждый из нас. Это когда человек читает ваше сообщение в мессенджере и игнорирует его, но при этом молча продолжает сидеть онлайн.

Орбитинг

Это когда вы уже не встречаетесь с молодым человеком, но продолжаете быть на него подписаны и ставить ему лайки. Тоже самое с друзьями: вы не общаетесь, но ставите друг другу лайки и следите за их жизнью в соцсетях.

Бодипозитив

Современное восприятие внешности сильно меняется. Это движение, основанное на уважительном отношении и принятии как своей, так и чужой внешности, в том числе измененной вследствие болезни, травмы или врожденной патологии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от K A R E M G R A J A L E S (@karemgrajales_) 25 Мар 2019 в 5:20 PDT

Культурная апроприация

Это социологическая концепция, согласно которой заимствование или использование элементов одной культуры членами другой культуры рассматривается как в значительной степени отрицательное явление. Например, почему белые люди носят дреды? Или почему мы носим индейские головные уборы с перьями?

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Isabella (@pixie_of_forest) 26 Мар 2019 в 3:00 PDT

Чайлдфри

Идеология, характеризующаяся сознательным нежеланием иметь детей.

Виктимблейминг

Это слово часто заменяют на фразу "Сама виновата" в отношении жертв насилия.

Эйджизм

Создание стереотипов и дискриминация отдельных людей или групп людей по возрастному признаку.

Гостинг

Это понятие, которое описывает внезапное прекращение отношений без объяснения каких-либо причин по инициативе одного из партнеров. Пропасть, как призрак (Ghost).

Сталкинг

Нежелательное навязчивое внимание к одному человеку со стороны другого человека или группы людей. Сталкинг является формой домогательства и запугивания и, как правило, выражается в преследовании жертвы, слежении за ней.

Инклюзивность

Принцип, который подразумевает, что в жизни общества участвуют самые разные люди и ни один из них, вне зависимости от внешности, происхождения, гендера, физических данных, состояния здоровья, ориентации и любых других признаков, не чувствует себя обделенным и исключенным.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Melanie Gaydos (@melaniegaydos) 27 Фев 2019 в 5:10 PST

Кибербуллинг

Понятие, обозначающее травлю в интернете.

Анархия отношений

Основная суть манифеста — отношения с каждым человеком уникальны и строятся по своим собственным правилам. Природа отношений не важна: они могут быть партнерскими, сексуальными, романтическими, рабочими или дружескими, людей могут связывать общие интересы, совместная деятельность, переписка в интернете или что угодно еще. Участники анархичных отношений сами решают, чем хотят заниматься друг с другом — и предпочитают не вешать ярлыки.

"Анархия отношений ставит под вопрос идею, что любовь — это ограниченный ресурс, который становится "настоящим", только когда речь идет о паре. Вы можете любить больше чем одного человека, а отношения с ним и любовь к нему не преуменьшают любовь к другим. Не выстраивайте иерархий и не сравнивайте отношения и людей между собой — цените каждого по отдельности и связь между вами", - пишет шведка, которая придумала данный манифест.

Лукизм

Этот термин описывает дискриминацию из-за внешности, которая не соответствует принятым в обществе стандартам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Креативный кретин и Фотобомж (@minthyacinthus) 27 Янв 2019 в 8:29 PST

Менсплейнинг

Этот термин означает снисходительную манеру разговора, используя которую мужчина объясняет что-то женщине с помощью упрощенных формулировок, делая скидку на ее пол. Используя подобную манеру, мужчина ставит под вопрос осведомленность женщины в теме.

Синглизм

Дискриминация человека, если он одинок. То самое чувство неловкости, когда пришел в гости, а там все по парам.

Трансгуманизм

Это философская концепция и движение, выступающее за то, чтобы улучшить возможности сознания и организма человека с помощью науки и техники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cyberpunk Online (@cyberpunk_online) 22 Мар 2019 в 10:38 PDT

Фомо

Этим интересным слово называют страх пропустить что-то важное. В Оксфордский словарь понятие FOMO вошло только в 2013 году.

Харассмент

Психологическое притеснение: когда слова, жесты, действия могут обидеть или унизить другого человека.