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Михаил Саакашвили

Саакашвили признался, зачем жевал галстук перед камерами

© Sputnik / Стрингер
В мире
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Экс-президент Грузии в ироничной форме рассказал о своей новой «диете».

ТАШКЕНТ, 30 мар – Sputnik. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что похудел благодаря отказу от галстуков.

В интервью украинскому изданию "Гордон" Саакашвили прокомментировал кадры, снятые во время конфликта в Южной Осетии в августе 2008 года и облетевшие весь мир, на которых он, разговаривая по телефону, нервно жует собственный галстук.

"Я же не знал, что я в прямом эфире. А когда человек остается наедине с собой, особенно в такой ситуации, как вы сказали, он может что угодно сделать. Эта привычка у меня еще с "Артека": уже там к галстуку я был неравнодушен. Поэтому, видите – особенно их и не ношу. Я на диете сейчас: хочу похудеть. Вы думаете, чего я такой худой стал? Потому что от галстуков отказался", – пошутил он.

Кадры с Саакашвили, угрожающим спрыгнуть с крыши восьмиэтажного дома в Киеве
informator.ua
Миша на крыше: как Саакашвили угрожал спрыгнуть с восьмиэтажки в Киеве

Экс-руководитель отметил, что не помнит точно, что именно услышал тога по телефону, но в какой-то момент просто утратил контроль.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. Против него на родине возбужден ряд уголовных дел, а по некоторым из них он заочно осужден на тюремные сроки. Саакашвили объявлен во внутригосударственный розыск. Власти Грузии не раз заявляли, что задержат экс-президента, как только он пересечет границу.




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