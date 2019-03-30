Саакашвили признался, зачем жевал галстук перед камерами

ТАШКЕНТ, 30 мар – Sputnik. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что похудел благодаря отказу от галстуков.

В интервью украинскому изданию "Гордон" Саакашвили прокомментировал кадры, снятые во время конфликта в Южной Осетии в августе 2008 года и облетевшие весь мир, на которых он, разговаривая по телефону, нервно жует собственный галстук.

"Я же не знал, что я в прямом эфире. А когда человек остается наедине с собой, особенно в такой ситуации, как вы сказали, он может что угодно сделать. Эта привычка у меня еще с "Артека": уже там к галстуку я был неравнодушен. Поэтому, видите – особенно их и не ношу. Я на диете сейчас: хочу похудеть. Вы думаете, чего я такой худой стал? Потому что от галстуков отказался", – пошутил он.

Экс-руководитель отметил, что не помнит точно, что именно услышал тога по телефону, но в какой-то момент просто утратил контроль.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. Против него на родине возбужден ряд уголовных дел, а по некоторым из них он заочно осужден на тюремные сроки. Саакашвили объявлен во внутригосударственный розыск. Власти Грузии не раз заявляли, что задержат экс-президента, как только он пересечет границу.