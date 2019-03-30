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Каша кутья из перловой крупы

Любимая работа и каша: проживший 111 лет британец раскрыл секреты долголетия

© Sputnik / Виктор Толочко
В мире
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У мужчины два сына, дочь, десять внуков и 25 правнуков.

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Старейший житель Великобритании Боб Уэйтон раскрыл секрет своего долголетия. Об этом передает Sky News.

Недавно мужчина отметил 111 лет. По его словам, он дожил до такого возраста благодаря тому, что всячески "избегал смерти".

"У меня были такие же, как у всех, страхи, простуды, грипп, малярия, я перенес две или три операции", — говорит Уэйтон.

Долгожитель добавил, что уже давно умер бы, но его спасло то, что по жизни он боец.

"Еще помогает каша. И работа, которая приносит удовольствие", — отметил Уэйтон.

Бывший учитель и инженер Уэйтон до сих пор мастерит поделки из дерева и продает их. Он сам ходит за покупками — теперь с табличкой "Боб, 111 лет".

У мужчины два сына, дочь, десять внуков и 25 правнуков. Он признался, что не любит излишнее внимание к себе. Уэйтон даже попросил больше не присылать ему к дню рождения поздравительные открытки от королевы Елизаветы II.

По словам Боба, он собирался "остановиться" на 111 годах, так как "этого достаточно", но теперь уже задумывается о будущем.

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Теги:
Лондон, Великобритания



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