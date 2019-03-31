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Атака боевиков на ВС Афганистана

Талибы напали на кортеж генерала Дустума

© AFP 2018 / NOORULLAH SHIRZADA
В мире
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В результате атаки один человек погиб, двое ранены.

ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. В Афганистане члены радикального движения "Талибан" напали на кортеж первого вице-президента страны Абдул-Рашида Дустума. Один из телохранителей погиб, вице-президент не пострадал.

Об этом передает телеканал Tolo News, ссылаясь на ближайшего помощника вице-президента Канишку Туркистани.

Кортеж Дустума атаковали, когда она направлялся из провинции Балх в Джаузджан.

В результате нападения двое телохранителей вице-президента получили ранения.

Ранее после нападения боевиков движения "Талибан" на контрольно-пропускной пункт на юге Афганистана погибли девять полицейских.

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Теги:
Талибан, Афганистан



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