Виталий Кличко приехал на избирательный участок на необычном транспорте

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что проголосовал за продолжение на Украине курса на сближение с НАТО и ЕС.

ТАШКЕНТ, 31 мар – Sputnik. Мэр Киева Виталий Кличко проголосовал на выборах президента Украины с утра в воскресенье, сразу после открытия участков, сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию украинского телеканала "Прямой".

На участок он приехал на велосипеде в спортивном костюме.

В общении с журналистами Кличко отметил, что Украина не должна свернуть со своего курса в НАТО и ЕС, за что он и проголосовал.

"За кого же я отдал голос? Чтобы не воспринималось как агитация, я озвучивать это не буду. Но отмечу, что проголосовал, чтобы Украина не сменила свой курс в НАТО и на европейские ценности", - сказал мэр.

Он добавил, что пообщался с наблюдателями на участке, где голосовал, и пожелал всего самого наилучшего.

© Sputnik / Алексей Куденко На Украине стартовали президентские выборы

"Все силы кинуты на то, чтобы выборы прошли спокойно, много наблюдателей приехали", - отметил мэр.

Уехал Кличко также на велосипеде.

Избирательные участки для голосования на выборах президента открылись на Украине 31 марта, они будут работать с 8.00 до 20.00 по местному времени (22.00 по Ташкенту).

На пост главы государства претендуют 39 кандидатов, что является рекордом. В президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%. Действующего главу государства Петра Порошенко готовы поддержать около 17% граждан, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко - 12,5%. Социологи полагают, что будущий президент определится во втором туре.