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Люди во время голосования на выборах президента Украины

В Донецке и Луганске не проходят выборы президента Украины

© Sputnik / Стрингер
В мире
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Тема:
Президентские выборы на Украине (13)
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В Луганской и Донецкой народных республиках нет избирательных комиссий и участков для голосования.

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Выборы президента Украины не проходят на неподконтрольной Киеву территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил РИА Новости представитель ЛНР в политической подгруппе на переговорах в Минске Родион Мирошник.

"На территориях Луганской и Донецкой народных республик выборы президента Украины не проводятся, и проведение не планировалось", — сказал Мирошник.

Он обратил внимание на то, что в республиках не сформированы избирательные комиссии и нет участков для голосования.

"И никакого ажиотажа среди населения республик не наблюдается", — сказал Мирошник.

Президентские выборы на Украине
© Sputnik / Стрингер
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Очередные выборы президента Украины проходят в воскресенье. На пост лидера государства претендуют 39 кандидатов, что является рекордом. В президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30 процентов. Действующего главу государства Петра Порошенко готовы поддержать около 17 процентов граждан, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко — 12,5 процента. Социологи полагают, что будущий президент определится во втором туре. Из-за закрытия участков в России, а также отказа от проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, семь-десять миллионов граждан Украины не смогут проголосовать.

Тема:
Президентские выборы на Украине (13)

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Теги:
президент, ЛНР, Выборы, Луганск, Украина



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