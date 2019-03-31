В Донецке и Луганске не проходят выборы президента Украины

В Луганской и Донецкой народных республиках нет избирательных комиссий и участков для голосования.

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Выборы президента Украины не проходят на неподконтрольной Киеву территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил РИА Новости представитель ЛНР в политической подгруппе на переговорах в Минске Родион Мирошник.

"На территориях Луганской и Донецкой народных республик выборы президента Украины не проводятся, и проведение не планировалось", — сказал Мирошник.

Он обратил внимание на то, что в республиках не сформированы избирательные комиссии и нет участков для голосования.

"И никакого ажиотажа среди населения республик не наблюдается", — сказал Мирошник.

© Sputnik / Стрингер Запад встал на защиту победителя украинских выборов

Очередные выборы президента Украины проходят в воскресенье. На пост лидера государства претендуют 39 кандидатов, что является рекордом. В президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30 процентов. Действующего главу государства Петра Порошенко готовы поддержать около 17 процентов граждан, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко — 12,5 процента. Социологи полагают, что будущий президент определится во втором туре. Из-за закрытия участков в России, а также отказа от проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, семь-десять миллионов граждан Украины не смогут проголосовать.