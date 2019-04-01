Минимализм и технологичность: пять главных оттенков весны 2021 года

ТАШКЕНТ, 1 апр - Sputnik. Названы ключевые цвета, которые определят сезон весна-лето 2021: зеленый оттенок Quiet Wave, серо-голубой A.I Aqua, желтый Lemon Sherbet, красный Oxy Fire и серый Good Gray, сообщает WSGN Insider.
Аналитики Coloro и WSGN напомнили, что оттенки зеленого популярны в последние несколько сезонов благодаря повышенному вниманию к экологии, однако на старте нового десятилетия цвет свежей растительности преобразится в более бледный и спокойный оттенок, отсылающий уже не к первозданной природе, а к технологичности.
A.I Aqua назван в честь искусственного интеллекта.
А вот мягкий, ненасыщенный оттенок желтого придает хорошее настроение, как солнце в безоблачную погоду, а также успокаивает.
Красный Oxy Fire призван вызывать реакцию у зрителя, а чтобы уравновесить изобилие красок сезона, эксперты предлагают использовать серый, воплощающий минимализм и повторное использование материалов.