Второму - быть: украинцы не смогли выбрать президента в первом туре

По словам главы Центральной избирательной комиссии Татьяны Слипачук, теперь перед ведомством стоит задача подготовиться к следующему этапу выборов.

ТАШКЕНТ, 1 апр - Sputnik. Второй тур президентских выборов состоится на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Центральной избирательной комиссии Татьяну Слипачук.

Ни один из кандидатов не набрал необходимых в первом туре 50% голосов. Как сообщалось после обработки 65,13% протоколов, шоумен Владимир Зеленский лидировал с результатом 30,41% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 16,29% граждан, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 13,10%. Лидер "Оппозиционной платформы – за жизнь" Юрий Бойко занимает четвертое место, у него 11,59%.

Как заявила глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук, перед ведомством стоит задача в короткие сроки подготовиться к следующему этапу.

Сообщалось, что второй тур могут назначить на 21 апреля.

Выборы президента прошли на Украине в воскресенье, 31 марта.