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Голосование на одном из избирательных участков

Второму - быть: украинцы не смогли выбрать президента в первом туре

© Sputnik / Алексей Куденко
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Тема:
Президентские выборы на Украине (16)
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По словам главы Центральной избирательной комиссии Татьяны Слипачук, теперь перед ведомством стоит задача подготовиться к следующему этапу выборов.

ТАШКЕНТ, 1 апр - Sputnik. Второй тур президентских выборов состоится на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Центральной избирательной комиссии Татьяну Слипачук.

Ни один из кандидатов не набрал необходимых в первом туре 50% голосов. Как сообщалось после обработки 65,13% протоколов, шоумен Владимир Зеленский лидировал с результатом 30,41% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 16,29% граждан, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 13,10%. Лидер "Оппозиционной платформы – за жизнь" Юрий Бойко занимает четвертое место, у него 11,59%.

Как заявила глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук, перед ведомством стоит задача в короткие сроки подготовиться к следующему этапу. 

Сообщалось, что второй тур могут назначить на 21 апреля.

Выборы президента прошли на Украине в воскресенье, 31 марта.

Тема:
Президентские выборы на Украине (16)



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