Илон Маск записал рэп-сингл о горилле

В треке Илона Маска говорится о том, что мир помнит о несчастном животном, которого убили в 2016 году сотрудники зоопарка.

ТАШКЕНТ, 1 апр - Sputnik. Миллиардер и предприниматель Илон Маск продолжает удивлять общественность - на этот раз основатель компании Tesla записал собственный рэп-сингл про гориллу, сообщает Tech Crunch.

Маск опубликовал трек на сервисе SoundCloud. В песне говорится о том, что мир помнит о несчастном животном и скучает по нему.

Напомним, 17-летний Харамбе, символ 2016 года, был застрелен 28 мая 2016-го сотрудниками зоопарка Цинциннати, США. Те объяснили убийство животного угрозой для жизни попавшего к нему в вольер четырехлетнего мальчика, которого горилла таскала за собой в течение 10 минут.