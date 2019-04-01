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Илон Маск

Илон Маск записал рэп-сингл о горилле

© AFP 2018 / Theo Wargo
В мире
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В треке Илона Маска говорится о том, что мир помнит о несчастном животном, которого убили в 2016 году сотрудники зоопарка.

ТАШКЕНТ, 1 апр - Sputnik. Миллиардер и предприниматель Илон Маск продолжает удивлять общественность - на этот раз основатель компании Tesla записал собственный рэп-сингл про гориллу, сообщает Tech Crunch.

Маск опубликовал трек на сервисе SoundCloud. В песне говорится о том, что мир помнит о несчастном животном и скучает по нему.

Напомним, 17-летний Харамбе, символ 2016 года, был застрелен 28 мая 2016-го сотрудниками зоопарка Цинциннати, США. Те объяснили убийство животного угрозой для жизни попавшего к нему в вольер четырехлетнего мальчика, которого горилла таскала за собой в течение 10 минут.

Теги:
обезьяна, рэп, песня, Музыка, музыка, Шоу-бизнес, шоу-бизнес, США, США, Илон Маск



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