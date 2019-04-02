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Примкнул к ИГ: бывший офицер Минобороны РФ получил 19 лет колонии

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Военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор таджикистанцу.

ТАШКЕНТ, 2 апр - Sputnik. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Дениса Хисамова к девятнадцати годам колонии строго режима за участие в "Исламском государстве" (ИГ, запрещенная в России террористическая группировка), сообщает РИА Новости.

По словам знакомых Хисамова, он мог примкнуть к запрещенной организации из-за преследования со стороны кредиторов.

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Из армии офицер уволился еще в 2009 году, в звании капитана. В 2017 году Дениса Хисамова задержали в Турции и доставили в Таджикистан.

В МВД Таджикистана рассказали, что он въехал в Турцию по поддельному паспорту, после чего присоединился к ИГ.

По их данным, Хисамов участвовал в боевых действиях на территории Сирии и Ирака, а впоследствии пытался вернуться в Россию через Турцию, "чтобы совершить преступление", но был задержан полицейскими.

Теги:
тюрьма, Тюрьма, иг, ИГИЛ, ИГИЛ, ИГ, россия, Россия, Таджикистан, Таджикистан, таджики



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