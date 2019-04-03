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Алексей Булдаков

Скончался российский актер Алексей Булдаков

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В мире
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Артисту было 68 лет, он умер сегодня ночью в своем номере во время поездки в Монголию.

ТАШКЕНТ, 3 апр - Sputnik. Скончался российский актер Алексей Булдаков - у него оторвался тромб, пишет "Коммерсант".

Артисту было 68 лет, он умер сегодня ночью во время поездки в Монголию. По сообщениям СМИ, актера нашли без сознания в его номере в гостинице.

Булдаков окончил театральную студию при Павлодарском драматическом театре имени Чехова в 1969 году, после чего в течение семи лет служил в театрах Павлодара (Казахстан), Томска, Рязани. Затем он работал также в Карагандинском областном русском драматическом театре имени Станиславского и в 1985-1993 годах был актером Театра-студии киностудии "Беларусьфильм".

Актер стал известен благодаря роли в фильме "Особенности национальной охоты" (1995). Он также снимался в таких картинах, как "Ширли-мырли" (1995), "Особенности национальной рыбалки" (1998), "Участок" (2003), "Гитлер капут!" (2008), "Утомленные солнцем 2: Предстояние" (2010).

 

Теги:
россия, Россия, актер, актер, Смерть публичных людей, смерть



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