Южная Корея первой в мире начала использование сетей 5G

Сети 5G будут изначально доступны лишь в крупных мегаполисах, таких, как Сеул, а к концу текущего года площадь покрытия составит около 85% всех густонаселенных пунктов.

ТАШКЕНТ, 4 апр - Sputnik. Южная Корея первой в мире начала коммерческое использование мобильной сети 5G, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Министерства науки и информационно-коммуникационных технологий страны.

Три ведущих южнокорейских оператора, SK Telecom Co., KT Corp. и LG Uplus Inc., начали предоставление услуг в этом формате.

"Южная Корея сможет выйти на передовые позиции в эре 5G, став первой страной, которая начала коммерческое использование сети, и занять на рынке лидирующие позиции. Правительство намерено приложить все возможности, чтобы стать ведущим игроком в мире в области сетей 5G", - приводятся в документе слова министра южнокорейского ведомства Ю Ен Мина.

Сети 5G будут изначально доступны лишь в крупных мегаполисах, таких, как Сеул, а к концу текущего года площадь покрытия составит около 85% всех густонаселенных пунктов.

Напомним, сети 5G позволят обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 Гбит в секунду, что в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G. Технологии 5G также обеспечивают минимальное время отклика при загрузке данных и большую емкость сети.