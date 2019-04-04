Бритни Спирс снова попала в психиатрическую клинику

Артистка находилась в расстроенных чувствах в связи с болезнью отца.

ТАШКЕНТ, 4 апр - Sputnik. Американская певица Бритни Спирс обратилась за помощью в психиатрическую клинику, сообщает профильный портал TMZ.

Артистка легла в клинику около недели назад и проведет там около 30 дней.

По данным источников издания, Спирс находилась в расстроенных чувствах в связи с болезнью отца. Джеймс Спирс перенес две операции из-за проблем с кишечником, после второй операции возникли осложнения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 14 Авг 2018 в 3:04 PDT

Напомним, что психическое здоровье певицы, употреблявшей алкоголь и наркотики, пошатнулось после развода с мужем Кевином Федерлайном в 2007 году. Спирс и Федерлайн были женаты с октября 2004 по июль 2007 года. У них есть двое сыновей.