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Бритни Спирс

Бритни Спирс снова попала в психиатрическую клинику

© AP Photo / Richard Shotwell
В мире
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Артистка находилась в расстроенных чувствах в связи с болезнью отца.

ТАШКЕНТ, 4 апр - Sputnik. Американская певица Бритни Спирс обратилась за помощью в психиатрическую клинику, сообщает профильный портал TMZ.

Артистка легла в клинику около недели назад и проведет там около 30 дней.

По данным источников издания, Спирс находилась в расстроенных чувствах в связи с болезнью отца. Джеймс Спирс перенес две операции из-за проблем с кишечником, после второй операции возникли осложнения.

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Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

Напомним, что психическое здоровье певицы, употреблявшей алкоголь и наркотики, пошатнулось после развода с мужем Кевином Федерлайном в 2007 году. Спирс и Федерлайн были женаты с октября 2004 по июль 2007 года. У них есть двое сыновей.

Теги:
США, США, Психическое расстройство, болезнь, Музыка, Шоу-бизнес, шоу-бизнес, Жизнь известных людей, знаменитости, звезды, Бритни Спирс



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