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В Кыргызстане принят закон о лишении неприкосновенности экс-президентов

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В мире
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Документ будет направлен на подпись главе республики. После этого закон официально вступит в силу.

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Парламент Кыргызстана в третьем чтении принял законопроект о лишении неприкосновенности экс-президентов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу законодательного собрания страны.

"Закон принят в третьем чтении, депутаты проголосовали практически единогласно", — заявили в пресс-службе.

Как рассказал собеседник агентства, из 114 присутствующих депутатов за внесение изменений в закон "О гарантиях деятельности экс-президента" проголосовали 111 народных избранников, трое — выступили против.

Основное изменение в законе касается неприкосновенности экс-президентов. В новой редакции документа бывший глава государства может быть в отдельных случаях привлечен к уголовной ответственности после окончания полномочий либо в случае отрешения его от власти.

Кроме того, согласно новому закону экс-президентам запрещается занимать политические посты.

Документ будет направлен на подпись главе республики, после чего закон официально вступит в силу.

Теги:
уголовная ответственность, неприкосновенность, Президент, Кыргызстан



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