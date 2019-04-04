Принц Гарри и Меган Маркл завели Instagram и уже побили рекорд

Меньше чем за шесть часов существования аккаунт набрал миллион подписчиков, сейчас их уже 3,4 миллиона.

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Британский принц Гарри и его супруга Меган обзавелись собственной официальной страницей в Instagram.

"Добро пожаловать на нашу официальную страницу в Instagram, мы рады будем рассказывать вам о работе, которая нас вдохновляет, о проблемах, которые нас волнуют, делать важные объявления и проливать свет на серьезные проблемы. Мы благодарим вас за поддержку и рады видеть вас в @sussexroyal. Гарри и Меган", — говорится в первой публикации.

Пост снабжен несколькими снимками супружеской четы.

Меньше чем за шесть часов аккаунт набрал миллион подписчиков, это рекорд соцсети. Сейчас их уже 3,4 миллиона.

Второй пост не заставил себя долго ждать, его посвятили встрече герцога Сассекского с семьями, детьми и молодыми людьми в Южном Илинге.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 3 Апр 2019 в 11:02 PDT

Как пишет РИА Новости, недавно пресс-служба Букингемского дворца подтвердила, что у принца Гарри и его старшего брата, наследника престола принца Уильяма, теперь будут отдельные штаты сотрудников. Раньше братья имели общую службу по связям с общественностью, общий штат помощников и общие официальные страницы в соцсетях.

Перемены связаны не только с тем, что оба брата обзавелись семьями, но и с тем, что их обязанности постепенно расходятся: Уильяму и его супруге Кейт предстоит стать королем и королевой Великобритании, поэтому они все больше делят обязанности с Елизаветой Второй и принцем Уэльским Чарльзом. А принц принц Гарри и его супруга Меган ищут свою "нишу", их функции будут по большей части связаны со странами Содружества. В британских СМИ, впрочем, несмотря на все опровержения, бытует версия о конфликте Меган и Кейт.

© REUTERS / Benoit Tessier Свадьба по-королевски: пятиметровая фата, бриллиантовая тиара и попсовые гости 17

Гарри и Меган, у которых в этом месяце родится первенец , в ближайшие дни переезжают из Кенсингтонского дворца в коттедж Фрогмор на территории Виндзорского замка. Их пресс-служба останется в Лондоне, но уже не в Кенсингтонском, а в Букингемском дворце.

Герцогиня Сассекская прежде была известна как актриса Меган Маркл, звезда сериала "Форс-мажоры". В те годы она была очень активна в социальных сетях и вела популярный блог о здоровом образе жизни. В преддверии свадьбы с принцем Гарри девушка закрыла свои страницы в соцсетях в соответствии с требованиями нового статуса.