Принц Гарри и Меган Маркл завели Instagram и уже побили рекорд

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Британский принц Гарри и его супруга Меган обзавелись собственной официальной страницей в Instagram.
"Добро пожаловать на нашу официальную страницу в Instagram, мы рады будем рассказывать вам о работе, которая нас вдохновляет, о проблемах, которые нас волнуют, делать важные объявления и проливать свет на серьезные проблемы. Мы благодарим вас за поддержку и рады видеть вас в @sussexroyal. Гарри и Меган", — говорится в первой публикации.
Пост снабжен несколькими снимками супружеской четы.
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Как пишет РИА Новости, недавно пресс-служба Букингемского дворца подтвердила, что у принца Гарри и его старшего брата, наследника престола принца Уильяма, теперь будут отдельные штаты сотрудников. Раньше братья имели общую службу по связям с общественностью, общий штат помощников и общие официальные страницы в соцсетях.
Перемены связаны не только с тем, что оба брата обзавелись семьями, но и с тем, что их обязанности постепенно расходятся: Уильяму и его супруге Кейт предстоит стать королем и королевой Великобритании, поэтому они все больше делят обязанности с Елизаветой Второй и принцем Уэльским Чарльзом. А принц принц Гарри и его супруга Меган ищут свою "нишу", их функции будут по большей части связаны со странами Содружества. В британских СМИ, впрочем, несмотря на все опровержения, бытует версия о конфликте Меган и Кейт.
Герцогиня Сассекская прежде была известна как актриса Меган Маркл, звезда сериала "Форс-мажоры". В те годы она была очень активна в социальных сетях и вела популярный блог о здоровом образе жизни. В преддверии свадьбы с принцем Гарри девушка закрыла свои страницы в соцсетях в соответствии с требованиями нового статуса.