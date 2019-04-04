В феврале известного режиссера госпитализировали с эмфиземой легких, его состояние оценивалось как тяжелое.

ТАШКЕНТ, 4 апр - Sputnik. В Москве умер режиссер Георгий Данелия, сообщает РИА Новости.

Ему было 88 лет.

Напомним, что 24 февраля режиссера госпитализировали с эмфиземой легких. Его состояние оценивалось как тяжелое. Впоследствии Юркова-Данелия сообщила, что врачи вывели ее мужа из искусственной комы.

Знаменитый режиссер Георгий Данелия родился в Тифлисе 25 августа 1930 года. В 1959 году он окончил Высшие режиссерские курсы при "Мосфильме" в мастерской Михаила Калатозова.

Он снял такие фильмы, как "Я шагаю по Москве", "Афоня", "Мимино" и "Кин-дза-дза".