Мик Джаггер перенес операцию на сердце

Сейчас врачи следят за состоянием музыканта, так как после операции, транскатетерного протезирования аортального клапана, могут возникнуть различные осложнения.

ТАШКЕНТ, 5 апр - Sputnik. Вокалист британской рок-группы Rolling Stones Мик Джаггер успешно перенес операцию на сердечном клапане, которую провели врачи одной из больниц Нью-Йорка, сообщает The People.

"Он в порядке, сейчас ему нужен просто отдых", - сообщает один из источников.

Сейчас врачи следят за состоянием музыканта, так как после операции, транскатетерного протезирования аортального клапана, могут возникнуть различные осложнения. Вокалисту британского коллектива сейчас требуется отдых, период восстановления после подобной операции составляет четыре-пять дней.

Напомним, в субботу Rolling Stones отложила на более поздний срок тур по США и Канаде из-за того, что вокалисту коллектива Мику Джаггеру необходимо пройти лечение. Как заявляла группа, из-за необходимости лечения врачи советовали музыканту "пока не ездить в тур". Какие именно проблемы со здоровьем беспокоят Джаггера, не сообщалось.