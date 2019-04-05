Пациентка психбольницы пробралась на борт Уфа - Москва

У женщины не было ни билета, ни паспорта, кроме того, она не помнила свое имя.

ТАШКЕНТ, 5 апр - Sputnik. Транспортная прокуратура выясняет, каким образом в аэропорте Уфы в самолет рейсом до Москвы попала женщина без билета и паспорта, сообщило РИА Новости со ссылкой на Приволжскую транспортную прокуратуру.

По данным источника агентства в правоохранительных органах Башкирии, женщина сбежала из психбольницы Уфы.

"Выяснилось, что ей 65 лет, она пациент психиатрической больницы Уфы, она оттуда сбежала. Выяснилось, что у нее нет ни билета, ни паспорта, кроме того, она не помнила свое имя. Транспортная прокуратура начала проверку", - сообщили агентству.

Работники прокуратуры уже изучили записи видеонаблюдения аэропорта и выяснили, что сотрудники группы досмотра тщательно изучали как саму женщину, так и ее багаж.

В аэропорту по данному факту проводится служебная проверка, а авиакомпания "ЮТэйр" проверяет факт пропуска женщины сотрудниками компании на борт самолета без билета.