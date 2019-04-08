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Кирилл Серебренников

Режиссера Кирилла Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В мире
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На прошлой неделе Мосгорсуд продлил домашний арест Кириллу Серебренникову до 4 июля.

ТАШКЕНТ, 8 апр - Sputnik. Сегодня, 8 апреля, Мосгорсуд изменил российскому режиссеру Кириллу Серебренникову меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил Серебренникову, Юрию Итину и Софье Апфельбаум [другие фигуранты дела "Седьмой студии"] изменить меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде", - огласила решение судья.

Напомним, на прошлой неделе Мосгорсуд продлил домашний арест Кириллу Серебренникову до 4 июля.

По версии следствия, Серебренников, Малобродский и продюсер Юрий Итин похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах некоммерческой организации "Седьмая студия" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа".

Теги:
Суд, суд, освобождение, Освобождение от наказания, Арест и задержание, домашний арест, арест, Россия, Россия, россия, Москва, Москва



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