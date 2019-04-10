Русская девушка украсила свой суперкар миллионами кристаллов - фото

Специалисты потратили 700 часов на то, чтобы обклеить весь кузов красного Aventador сверкающими кристаллами.

ТАШКЕНТ, 10 апр - Sputnik. Русская Instagram-звезда Дарья Родионова снова поразила Лондон - на этот раз девушка украсила свой Lamborghini Aventador двумя миллионами кристаллов Swarovski, сообщает Daily Mail.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daria Radionova (@dradionova) 8 Апр 2019 в 1:21 PDT

По словам издания, все это чудо сотворило для нее тюнинг-ателье Cars In Cloaks. Специалисты потратили 700 часов на то, чтобы обклеить весь кузов красного Aventador сверкающими кристаллами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daria Radionova (@dradionova) 7 Апр 2019 в 8:20 PDT

Напомним, ранее популярный блогер появлялась на улицах Лондона на Mercedes-Benz CLS 350 в кристаллах Swarowski.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daria Radionova (@dradionova) 31 Янв 2016 в 12:59 PST

В 2017 году девушка украсила кристаллами Lamborghini Huracan LP610-4, на которую ушло более миллиона страз. За тюнинг Дарья заплатила 20 тысяч британских фунтов (около 32 тысяч долларов. Из них 10 тысяч долларов - за работу). По словам британских СМИ, она была очень довольна, что стала предметом всеобщего внимания. Но журналистам Родионова сказала, что продаст машину, а деньги отдаст на благотворительность: в Кишиневе не очень хорошая ситуация с бездомными животными.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daria Radionova (@dradionova) 31 Мар 2019 в 10:01 PDT

Дарья Родионова родилась в Кишиневе, обучалась в Лондоне. Сейчас ей 25 лет.