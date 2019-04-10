Основатель Twitter получил первую зарплату в размере 140 центов

Своим примером Джек Дорси хотел показать, что работает не ради личного финансового благосостояния, а на благо компании в целом.

ТАШКЕНТ, 10 апр - Sputnik. Сорокадвухлетний гендиректор компании Twitter Джек Дорси получил свою первую за четыре года зарплату, которая составила всего 140 центов, сообщает Комиссия по ценным бумагам и биржам.

По сообщениям СМИ, Дорси на протяжении долгих лет отказывался от зарплаты, любых бонусов и премий. Своим примером он хотел показать, что работает не ради личного финансового благосостояния, а на благо компании в целом.

"В подтверждение своей приверженности и веры в долгосрочный потенциал компании наш генеральный директор Джек Дорси отказался от всех компенсаций и льгот за 2015, 2016, 2017 годы, а в 2018 году он лишь получил зарплату в размере 1,4 доллара", - сообщается в официальном заявлении Twitter.

Напомним, Джек Дорси не единственный бизнесмен из Силиконовой долины, который отказывается от зарплаты в собственной компании: годовая зарплата Марка Цукерберга, основателя социальной сети Facebook, составляет всего один доллар, а гендиректор компании Tesla Илон Маск заявил, что будет работать за бесплатно до тех пор, пока его фирма не достигнет рыночной капитализации в 100 миллиардов долларов.

Тем не менее состояние Джека Дорси на данный момент составляет пять миллиардов долларов.