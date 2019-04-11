В Судане совершился военный переворот – СМИ

Из столицы страны Хартума поступают сообщения о военном перевороте. Армия Судана сообщила, что сделает важное заявление в ближайшее время.

ТАШКЕНТ, 11 апр - Sputnik. Армия Судана приняла решение отстранить от правления президента Омара аль-Башира и распустить правительство.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, суданские военные задержали экс-министра обороны страны и ряд других чиновников.

В настоящее время на улицах столицы находится большое количество военных. Группа военнослужащих заняла здание гостелерадиокомпании во втором по величине городе Судана - Омдурмане.

Столичный аэропорт закрыт. Также есть сведения об аресте охраны президента и бывшего вице-президента страны Али Осман Таха.

Массовые протесты не прекращаются в стране с конца декабря прошлого года. Изначально митингующие добивались снижения цен на хлеб. Далее активисты требовали отставки президента страны Омара аль-Башира, который находится у власти с 1993 года. В середине февраля глава государства распустил кабмин и ввел в стране режим чрезвычайного положения на год.