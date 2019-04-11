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"Яндекс" запускает сервис поиска пропавших питомцев

© Sputnik / Александр Полегенько
В мире
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Новый сервис позволит оповестить максимальное количество людей о пропавшем питомце, что существенно повысит шансы на обнаружение домашнего животного.

ТАШКЕНТ, 11 апр - Sputnik. "Яндекс" вместе с производителем корма Purina анонсировали начало работы сервиса, который поможет в поиске потерявшихся питомцев, сообщается на сайте компании.

На странице проекта можно разместить объявление о найденном или пропавшем животном, а также указать контактные данные для обратной связи.

После модерации объявление будет показываться на сайтах "Яндекса" и рекламной сети компании тем пользователям, которые оказались в указанном месте. Таким образом, сообщения будут демонстрироваться именно тем людям, которые могли видеть животное или сами потеряли питомца в конкретном районе.

Новый сервис позволит оповестить максимальное количество людей о пропавшем питомце. Это существенно повысит шансы на обнаружение домашнего животного.

Напомним, что в Москве существует также волонтерское движение DogPower, запущенное Евгенией Молодцовой.

 

Теги:
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