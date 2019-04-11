В Wikileaks считают, что власти Эквадора прекратили действие политического убежища Ассанжа незаконно и нарушили международное право.

ТАШКЕНТ, 11 апр - Sputnik. Основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа задержали на территории Посольства Эквадора в Лондоне, куда полицейских "пригласил" посол, сообщает РИА Новости со ссылкой на Wikileaks.

"Джулиан Ассанж не "выходил из посольства". Посол Эквадора пригласил британскую полицию в посольство, и он был немедленно задержан", - говорится в заявлении Wikileaks в Twitter.

По мнению Wikileaks, власти Эквадора прекратили действие политического убежища Ассанжа незаконно и нарушили международное право.

"Эквадор незаконно прекратил действие политического убежища Ассанжа в нарушение международного права. Он был арестован британской полицией в здании посольства Эквадора", - сообщается в заявлении портала, опубликованном в Twitter.

Ранее полиция Лондона заявила, что основатель скандального сайта Wikileaks Джулиан Ассанж арестован и находится в полицейском участке.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле надеются на соблюдение прав Ассанжа.

Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж получил известность в связи с рядом публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке и об условиях содержания в лагере в Гуантанамо. В 2010 году основатель портала WikiLeaks, когда им заинтересовались американские власти, приехал в Швецию, где намеревался получить защиту, однако вскоре был обвинен в совершении преступлений на сексуальной почве, причастность к которым отрицает. Шведский суд объявил его в международный розыск, после чего Ассанж был задержан в Лондоне, но вскоре отпущен под залог.

С 2012 года основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в британской столице. По мнению его защиты, все обвинения против их клиента носят заказной и политизированный характер.