ТАШКЕНТ, 11 апр - Sputnik. Основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа задержали на территории Посольства Эквадора в Лондоне, куда полицейских "пригласил" посол, сообщает РИА Новости со ссылкой на Wikileaks.
"Джулиан Ассанж не "выходил из посольства". Посол Эквадора пригласил британскую полицию в посольство, и он был немедленно задержан", - говорится в заявлении Wikileaks в Twitter.
По мнению Wikileaks, власти Эквадора прекратили действие политического убежища Ассанжа незаконно и нарушили международное право.
"Эквадор незаконно прекратил действие политического убежища Ассанжа в нарушение международного права. Он был арестован британской полицией в здании посольства Эквадора", - сообщается в заявлении портала, опубликованном в Twitter.
Ранее полиция Лондона заявила, что основатель скандального сайта Wikileaks Джулиан Ассанж арестован и находится в полицейском участке.
BREAKING: #Assange removed from embassy - video pic.twitter.com/qsHy7ZVPg5— Ruptly (@Ruptly) April 11, 2019
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле надеются на соблюдение прав Ассанжа.
С 2012 года основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в британской столице. По мнению его защиты, все обвинения против их клиента носят заказной и политизированный характер.