Генпрокуратура Таджикистана задержала экс-главу Tajik Air

ТАШКЕНТ, 11 апр - Sputnik. Генпрокуратура Таджикистана задержала бывшего руководителя национального авиаперевозчика Tajik Air Хайрулло Рахимова, его обвиняют в злоупотреблении служебным положением, передает Таджикское телеграфное агентство со ссылкой на источник.

"Он обвиняется в злоупотреблении служебным положением, присвоении денежных средств авиакомпании, приписках", - говорится в сообщении.

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Как отмечает агентство, по фактам хищения, присвоения денежных средств авиакомпании возбуждены уголовные дела не только в отношении Рахимова, но и его подельников из числа бывшего руководства Tajik Air.

С 4 января Tajik Air прекратила выполнять полеты по всем 13 направлениям. Компания выполняла полеты в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Сургут, Бишкек, Алма-Ату, Самарканд, Худжанд, Мешхед, Тегеран, Дели.

Президент страны Таджикистана Эмомали Рахмон 21 января, раскритиковав деятельность руководства Tajik Air, снял Рахимова с должности. Авиакомпанию возглавил Дилшод Исматуллозода, ранее занимавший должность замруководителя исполнительного аппарата президента Таджикистана. Судьбу авиакомпании решает правительственная комиссия.