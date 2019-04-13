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Hyundai Creta на Московском Международном автосалоне

Какие иномарки чаще всего покупают россияне – рейтинг

© Sputnik / Вадим Шекун
В мире
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Эксперты выяснили, каким легковым автомобилям зарубежного производства отдают предпочтение россияне.

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Аналитическое агентство "Автостат" представило рейтинг самых популярных у россиян автомобилей по итогам первого квартала 2019 года. Наибольшим спросом по-прежнему пользуется корейский седан KIA Rio, за отчетный период было продано 22,3 тысячи таких машин.

Далее по списку, согласно исследованию экспертов, — две модели другого корейского автопроизводителя Hyundai — Creta (продано 16,8 тысячи) и Solaris (14,2 тысячи).

Ravon Nexia R3 на Московском Международном автосалоне
© Sputnik / Вадим Шекун
Названы самые популярные модели авто на вторичном рынке Узбекистана
На четвертой строчке расположился немецкий Volkswagen Polo (11,8 тысячи проданных экземпляров). В первую пятерку также попал французский кроссовер Renault Duster, ему отдали предпочтение 8,3 тысячи россиян.

В рейтинг также вошли Toyota Camry (8,3 тысячи), Skoda Rapid (8 тысяч), Renault Logan (7,9 тысячи), KIA Sportage (7,7 тысячи) и Volkswagen Tiguan (7,3 тысячи).

Ранее организация Consumer Reports опубликовала рейтинг самых надежных автомобилей в мире. По результатам опроса в лидеры вышли японские модели марки Lexus. Эти авто редко отказывают в работе и ломаются. Вторую строчку заняла Toyota.

Теги:
машина, Автомобили, автомобили, рейтинг



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