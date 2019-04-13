Больше жира, меньше углеводов: назван идеальный завтрак для диабетиков

Исследователи провели эксперимент на добровольцах. Результат стал для них неожиданностью.

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Канадские ученые выяснили, что низкоуглеводный завтрак с высоким содержанием жиров помогает больным диабетом второго типа контролировать уровень глюкозы в течение дня, пишет РИА Новости.

Исследователи провели двухдневный эксперимент на добровольцах. В первый день они завтракали омлетом, во второй им давали овсянку с фруктами. При этом обед и ужин добровольцев были одинаковыми. Каждые пять минут закрепленные на теле участников приборы фиксировали уровень сахара в крови.

Опыт показал, что омлет позволил избежать выброса сахара, который происходит у больных диабетом второго типа сразу после приема пищи. При этом этот эффект сохранялся весь день.

"Мы ожидали, что завтрак, состоящий из углеводов максимум на десять процентов, позволит предотвратить этот скачок, но общий эффект контроля и стабильности уровня глюкозы стал для нас неожиданностью. Включение низкоуглеводных и богатых жирами продуктов может считаться легким способом избежать скачков сахара, столь опасных для почек, глаз и сосудов", — отметил один из авторов исследования Джонатан Литтл.

Ранее ученые из Американской кардиологической ассоциации заявили, что причиной появления диабета могут стать поздние приемы пищи.

Они изучили результаты медицинских обследований более чем 12,7 тысячи латиноамериканцев в возрасте от 18 до 76 лет и обнаружили, что испытуемые, которые треть и более еды употребляли после 18:00, имели более высокий уровень сахара и инсулина в крови, а также повышенное давление по сравнению с теми, кто употреблял большую часть пищи до шести часов вечера.

При этом любители поздних приемов пищи оказались на 19% более склонны к развитию преддиабета и на 23% более подвержены развитию гипертонии.