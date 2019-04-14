Порошенко спел "Ты ж меня обманула" и посвятил ее Зеленскому

ТАШКЕНТ, 14 апр – Sputnik. Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко после того, как его оппонент Владимир Зеленский не пришел на дебаты, которые должны были состояться на стадионе "Олимпийский" в Киеве спел песню "Ты ж меня обманула", а потом пошел со своими сторонниками фотографироваться под марш украинских националистов, сообщает РИА Новости.

Ранее Порошенко заявил, что ждет своего оппонента Зеленского 14 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве для проведения дебатов, он также пригласил зрителей и телеканалы. Порошенко, приехав на стадион, заявил, что ждет Зеленского до 15.00.

Зеленский, в свою очередь, заявил, что намерен провести дебаты с Порошенко 19 апреля. В воскресенье Зеленский на дебаты так и не приехал.

"Я умоляю вас не терять интерес, мы будем делать несколько предложений, чтоб эти дебаты организовать", - сказал Порошенко после того, как ведущий сообщил, что время, которое президент дал Зеленскому, истекло.

Порошенко выразил сожаление по поводу того, что журналисты не смогли задать вопросы Зеленскому, а жители Украины не услышали ответы. Он призвал Зеленского прийти на эфир программы "Свобода слова" в понедельник вечером, а также 19 апреля на телеканал "Общественный".

"Я сейчас схожу со сцены, мы идем на стадион, делаем совместную фотографию. Пусть видит вся страна и весь мир, что Порошенко с народом", - сказал Порошенко.

Перед тем, как сойти со сцены, он спел дуэтом с украинским певцом Иваном Ланьо, вокалистом украинской рок-группы KOZAK SYSTEM, отрывок из песни "Ти ж мене підманула" ("Ты ж меня обманула").

© Sputnik / Стрингер Дело времени: штаб Порошенко назвал условия стадионных дебатов с Зеленским

После этого он повел толпу своих сторонников фотографироваться под звучащий со сцены марш националистов. На мероприятие пришли около 5 тысяч человек, заявил заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие Порошенко и Зеленский, который набрал в первом туре почти вдвое больше голосов, чем действующий президент. Согласно данным первого соцопроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" перед вторым туром выборов президента Украины, Зеленский набирает 61% голосов, рейтинг Порошенко при этом составляет 24%.