РИА Новости и Sputnik поддержали "Тотальный диктант" по всему миру

ТАШКЕНТ, 15 апр – Sputnik. МИА "Россия сегодня" оказало организационную и информационную поддержку образовательной акции "Тотальный диктант", которая прошла 13 апреля по всему миру.
В Тбилиси площадкой "Тотального диктанта" стал мультимедийный пресс-центр Sputnik Грузия. Текст известного российского писателя Павла Басинского собравшимся зачитала грузинская певица и поэтесса Ирма Сохадзе. Диктант в Тбилиси написал 41 человек, а тест TruD для тех, кто изучает русский как иностранный, - 15 человек.
В Риме акция прошла в здании Российского центра науки и культуры. Корреспондент РИА Новости Александр Логунов прочитал экзаменуемым фрагмент, связанный с героями поэмы "Мертвые души" Николая Гоголя, самого "итальянского" из русских писателей.
Столицей "Тотального диктанта" в нынешнем году впервые стал зарубежный город – Таллин. Там проверить свое знание русского языка можно было на шести площадках. На главной из них — в Центре русской культуры — текст зачитал сам Павел Басинский. Компанию писателю в эстонской столице составили не менее звездные чтецы: в спортивном холле "Калев" — известный актер театра и кино Кирилл Кяро, в Ласнамяэском легкоатлетическом холле — знаменитый российский футбольный тренер Станислав Черчесов.
Станислав Саламович временами, в особенно сложных моментах подсказывал аудитории, и даже рассказал анекдот в процессе диктовки, чтобы снять напряжение. Пишущие часто сопровождали тирады Черчесова смехом.
"Написание диктанта в школе было серьезным мероприятием, я всегда напрягался, поэтому сегодня решил серьезность компенсировать юмором", — объяснил свой стиль Станислав Черчесов в комментарии Sputnik Эстония.
"Тотальный диктант" – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее цель - дать возможность каждому человеку проверить знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Идея добровольного диктанта для всех желающих родилась в 2004 году в Новосибирском госуниверситете.
В этом году "Тотальный диктант" написали более 230 тысяч человек. За рубежом в образовательной акции приняли участие 23 682 человека в 79 странах. Тест TruD написали 5020 человек в 46 государствах.