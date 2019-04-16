Одурачил папу римского: мошенник в Италии 12 лет притворялся инвалидом

Мошенник инсценировал ДТП и на протяжении многих лет притворялся инвалидом, получая пенсию и различные льготы. Подвела афериста любовь к путешествиям. Подробности читайте в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. В Италии разоблачили мошенника, который в течение 12 лет притворялся инвалидом и смог добиться аудиенции у папы римского.

Как сообщает The Daily Mail, все это время 55-летний мужчина пользовался государственными льготами.

В 2007 году Роберто Гульельми из Флоренции при помощи соседа инсценировал дорожно-транспортную катастрофу и получил свидетельство об инвалидности. На протяжении всех этих лет мужчина получал государственное пособие, занимал на парковках места для инвалидов и имел другие преференции.

Отмечается, что ради обмана Гульельми колол себе обезболивающие средства и добился атрофии мышц - так он и провел врачей, проводивших медэкспертизу. На людях он передвигался на инвалидной коляске и вставал на ноги только дома и во время поездок за пределы города. Правды не знали даже его близкие друзья и знакомые.

© Фото: dailymail Мошенник 12 лет притворялся инвалидом

Роберто так увлекся, что стал участником кампании в поддержку инвалидов, проведенной одной из местных газет. Он рассказывал всем о том, что служил в полиции и получил серьезное ранение во время перестрелки, которое и обездвижило его.

Эту же "легенду" Гульельми описал в письме папе римскому, после чего понтифик позвал его на личную аудиенцию.

© Фото: dailymail Мошенник одурачил папу римского и добился его аудиенции

Афериста разоблачили 9 апреля, когда он возвращался домой из Того. Правоохранители заметили, как он сошел с трапа самолета без посторонней помощи, и начали расследование. Скрытая камера, установленная у него дома, подтвердила его ложь.

Мошенник помещен под домашний арест, ведется следствие.