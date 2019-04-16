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Собор Парижской Богоматери потушили, но не спасли

© Tamia
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В настоящее время начат сбор средств на восстановление Нотр-Дама.

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Пожар в парижском Нотр-Даме потушен, в настоящий момент продолжается проливка конструкций.

Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на официального представителя городской пожарной службы.

"Возгорание потушено. Мы продолжим следить за оставшимися очагами и охлаждать горячие конструкции, в том числе несущие, чтобы горение не возобновилось", - заявил Габриэль Плюс.

Легендарный Нотр-Дам полыхал более девяти часов. За кадрами в ужасе наблюдал весь мир.

В результате возгорания обрушился шпиль собора, внутри здание почти полностью выгорело.

Предположительно, возгорание началось на одном из верхних этажей собора, где проходили ремонтные работы и находились строительные леса.

Сейчас во Франции начался сбор средств на восстановление собора Парижской Богоматери. Государственный фонд сохранения культурного наследия Франции предлагает гражданам сделать взнос на сумму от 50 до 500 евро или указать любую другую сумму по выбору.

Теги:
Собор, Париж, тушение пожара, Пожар, Франция



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