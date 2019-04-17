В США произошла стрельба по посетителям в торговом центре

Погибла 24-летняя девушка, а также получил ранения 75-летний мужчина. Он доставлен в больницу.

ТАШКЕНТ, 17 апр - Sputnik. Молодой человек застрелил женщину и ранил пожилого мужчину в торговом центре американского города Севьервилл, штат Теннеси, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал WVLT.

Известно о том, что полиция прибыла на место происшествия спустя считаные минуты после звонка. Стражи правопорядка обнаружили тело стрелявшего – 21-летнего молодого человека, жителя этого города. У него был полуавтоматический пистолет.

В результате нападения погибла 24-летняя девушка, а также получил ранения 75-летний мужчина. Он доставлен в больницу, подробности о его состоянии не сообщаются.

По данным полиции, нападавший и его жертвы вряд ли были знакомы. Мотивы поступка неизвестны.