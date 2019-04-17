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В России представили робота, похожего на человека

В России представили робота, похожего на человека

© Hi-Tech Mail
В мире
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Такой робот призван снять барьер в человеко-машинном взаимодействии и заменить ряд сотрудников в местах повышенного скопления людей.

ТАШКЕНТ, 17 апр - Sputnik. Пермский разработчик Promobot представил нового антропоморфного робота, который умеет показывать эмоции, сообщается на сайте разработчика.

Робот представляет собой полностью антропоморфную машину. Он копирует мимику человека, способен двигать глазами, бровями, губами и другими "мышцами", говорить, показывать эмоции.

В его "лице" используются 29 модулей, которые позволяют задавать искусственным мышцам любое положение.

По словам представителей компании, такой робот призван снять барьер в человеко-машинном взаимодействии и заменить ряд сотрудников в местах повышенного скопления людей — на почте, в банках, муниципальных учреждениях.

Представители Promobot рассказали Hi-Tech Mail.ru, что потратили на разработку робота полтора года и 6,5 млн рублей. До 2021 года компания планирует вложить в его производство два с половиной миллиона долларов.

В компании робота называют "российским Терминатором", он получил имя Алексей — в честь Алексея Южакова, председателя совета директоров компании, на которого похож робот.

Сейчас у Promobot готов концепт робота, итоговое устройство выйдет на рынок примерно в 2020 году. До этого момента разработчики планируют выпускать антропоморфных роботов для партнеров по предзаказу. Цена будет начинаться от миллиона рублей в зависимости от комплектации.

Теги:
IT-технологии, IT-технологии, робототехника, робот, Россия, Россия



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