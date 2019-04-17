Узбекистанка Рано Джураева стала гендиректором S7 Space

Такое решение было принято советом директоров компании в связи с истечением полномочий прежнего генерального директора Сергея Сопова.

ТАШКЕНТ, 17 апр - Sputnik. Генеральным директором компании "С7 Космические Транспортные Системы" (S7 Space) назначена узбекистанка Рано Джураева, ранее возглавлявшая предприятие Роскосмоса "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры", сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию S7 Space.

"S7 Group сообщает о назначении Рано Джураевой на должность генерального директора ООО "С7 Космические Транспортные Системы" (S7 Space) с 31 марта 2019 года. Решение о назначении было принято советом директоров компании в связи с истечением полномочий прежнего генерального директора Сергея Сопова", - говорится в сообщении компании.

S7 Space владеет лицензией на осуществление космической деятельности в Российской Федерации.

Джураева до прихода в S7 Group несколько лет возглавляла ЦЭНКИ. До этого занималась развитием транспортных отраслевых проектов, в частности, реализацией стандарта е-Freight в грузовых авиаперевозках в Инновационном центре гражданской авиации, руководила авиационным сектором холдинга "Базовый элемент", в том числе в период подготовки аэропорта Сочи к Олимпийским играм, а также участвовала в реализации проектов по развитию аэропортового комплекса Домодедово.