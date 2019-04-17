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В Минздраве РФ рассказали о состоянии Дмитрия Быкова

© Sputnik / Евгений Одиноков
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Известного российского писателя экстренно госпитализировали в Уфе, где он планировал провести лекцию.

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, который находится в больнице в Уфе, ввели в искусственную кому. Об этом рассказал агентству "Москва" главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Минздрава РФ Игорь Молчанов.

"Консилиум прошел, <...> он (Быков) сейчас на искусственном дыхании", — заявил он.

Состояние писателя оценивается как стабильно тяжелое.

В комментарии РИА Новости Игорь Молчанов отметил, что перевод Быкова в Москву "не нужен и не обоснован".

Дмитрий Быков
© Sputnik / Евгений Одиноков
СМИ сообщают о госпитализации Дмитрия Быкова
Писателя экстренно госпитализировали в Уфе, где он планировал провести очередную лекцию. По информации источника, ему стало плохо еще в самолете на подлете к городу. Также сообщалось, что у Быкова был инсульт, однако его близкие эту информацию опровергли.

Дмитрий Быков — русский писатель, поэт и публицист, литературный критик, радио- и телеведущий, журналист, преподаватель литературы, кинокритик. Быков является биографом Бориса Пастернака, Булата Окуджавы, Максима Горького и Владимира Маяковского.

Теги:
Минздрав РФ, кома, Россия, госпитализация, писатель



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