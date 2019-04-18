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Jaguar I-Pace

Ноль выбросов и несчастных случаев: назван лучший автомобиль года

© REUTERS / BRENDAN MCDERMID
В мире
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Электрокар одержал победу сразу в трех номинациях: "Дизайн года", "Экологичный автомобиль" и в главной номинации конкурса — "Автомобиль года".

ТАШКЕНТ, 18 апр - Sputnik. Абсолютным победителем конкурса World Car of the Year 2019 стал Jaguar I-Pace, сообщает "За рулем".

Электрокар одержал победу сразу в трех номинациях: "Дизайн года", "Экологичный автомобиль" и в главной номинации конкурса — "Автомобиль года".

Автомобиль года Jaguar I-Pace
© REUTERS / BRENDAN MCDERMID
Автомобиль года Jaguar I-Pace

"Мы начали с идеала, чтобы двигаться к нашему "нулевому видению" — ноль выбросов, ноль несчастных случаев и ноль заторов. I-Pace — это наш первый шаг к достижению этой цели, и он был задуман, когда электромобили были чуть более чем нишевым выбором", - рассказал Ян Шпет, исполнительный директор Jaguar Land Rover.

На сегодняшний день свыше 11 000 человек в более чем 60 странах мира стали владельцами электрических "Ягуаров".

В номинации "Городской автомобиль" лучшим признан новый Suzuki Jimny.

Suzuki Jimny
© За рулем
Suzuki Jimny

Люксовым автомобилем года вполне заслуженно назвали Audi A7, а звание "Спортивный автомобиль года" отстоял McLaren 720S.

McLaren 720S
© AFP 2018 / STR
McLaren 720S
Теги:
Ягуар, рейтинг, автомобилисты, автомобили, Автомобили, автомобиль



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