Узбекистанец выиграл Bentley, простояв рядом с авто 30 часов

Теперь узбекистанец принимает поздравления на своей страничке в Instagram, где он уже выкладывает снимки с новеньким авто.

ТАШКЕНТ, 19 апр - Sputnik. Узбекистанец Лазиз Хошимов выиграл автомобиль Bentley, не отпуская рук от машины в течение 30 часов.

Все благодаря российскому блогеру Михаилу Литвину, который решил необычным способом разыграть свой алый Bentley среди подписчиков.

© YouTube Узбекистанец выиграл Bentley, стоя рядом с авто 30 часов

Условие было одно: машина достанется тому, кто дольше всего сможет продержать руку на ней.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #бендлиподписчику #бентли #победитель #победа #литвин Публикация от Лазизхон (@lazizxoon) 17 Апр 2019 в 12:09 PDT

Самым терпеливым оказался узбекистанец Лазиз. Теперь он принимает поздравления на своей страничке в Instagram, где уже выкладывает снимки с новеньким авто.

Полное видео челленджа доступно по ссылке.