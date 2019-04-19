Узбекистанец выиграл Bentley, простояв рядом с авто 30 часов

ТАШКЕНТ, 19 апр - Sputnik. Узбекистанец Лазиз Хошимов выиграл автомобиль Bentley, не отпуская рук от машины в течение 30 часов.
Все благодаря российскому блогеру Михаилу Литвину, который решил необычным способом разыграть свой алый Bentley среди подписчиков.
Условие было одно: машина достанется тому, кто дольше всего сможет продержать руку на ней.
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Самым терпеливым оказался узбекистанец Лазиз. Теперь он принимает поздравления на своей страничке в Instagram, где уже выкладывает снимки с новеньким авто.
Полное видео челленджа доступно по ссылке.