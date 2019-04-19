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Узбекистанец выиграл Bentley, стоя рядом с авто 30 часов

Узбекистанец выиграл Bentley, простояв рядом с авто 30 часов

© Instagram
В мире
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Теперь узбекистанец принимает поздравления на своей страничке в Instagram, где он уже выкладывает снимки с новеньким авто.

ТАШКЕНТ, 19 апр - Sputnik. Узбекистанец Лазиз Хошимов выиграл автомобиль Bentley, не отпуская рук от машины в течение 30 часов.

Все благодаря российскому блогеру Михаилу Литвину, который решил необычным способом разыграть свой алый Bentley среди подписчиков.

Узбекистанец выиграл Bentley, стоя рядом с авто 30 часов
© YouTube
Узбекистанец выиграл Bentley, стоя рядом с авто 30 часов

Условие было одно: машина достанется тому, кто дольше всего сможет продержать руку на ней.

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#бендлиподписчику #бентли #победитель #победа #литвин

Публикация от Лазизхон (@lazizxoon)

Самым терпеливым оказался узбекистанец Лазиз. Теперь он принимает поздравления на своей страничке в Instagram, где уже выкладывает снимки с новеньким авто.

Полное видео челленджа доступно по ссылке.

Теги:
блогер, автомобили, Автомобили, узбекистанец, Узбекистанцы, Узбекистан, Узбекистан, победа, YouTube, скандальное видео, видеоролик, Видео



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