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Новорожденный ребенок в роддоме

В Литве родился "пьяный" младенец

© Sputnik / Павел Львов
В мире
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Мать ребенка была в состоянии алкогольного опьянения.

ТАШКЕНТ, 20 апр – Sputnik. Медики больницы Клайпедского университета диагностировали у новорожденной девочки четыре промилле алкоголя в крови, сообщает Sputnik Литва.

По словам врача-неонатолога Натальи Григорьевой, с подобным случаем она столкнулась впервые за свою 40-летнюю практику.

"Красивая девочка, два с половиной килограмма, выглядит нормально. Сложно сказать, что будет дальше", — рассказала Григорьева.

Уточняется, матерью девочки является 35-летняя женщина, не жительница Клайпеды. Во время родов мать находилась в состоянии алкогольного опьянения, поскольку пила дома, сколько она до этого выпила — неизвестно.

По словам врачей, состояние женщины стабильно. Что касается девочки, неизвестно, сколько ей придется пробыть в больнице. Организму младенца может потребоваться несколько недель, чтобы вывести алкоголь.

Врачи сообщили о случившемся в Службу по защите прав ребенка.

Даже у взрослых содержание в крови от 2,5 промилле считается тяжелой стадией опьянения, а при четырех промилле может нарушиться работа сердца и дыхание.

Теги:
врач, младенец, ребенок, Литва



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