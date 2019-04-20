В Литве родился "пьяный" младенец

Мать ребенка была в состоянии алкогольного опьянения.

ТАШКЕНТ, 20 апр – Sputnik. Медики больницы Клайпедского университета диагностировали у новорожденной девочки четыре промилле алкоголя в крови, сообщает Sputnik Литва.

По словам врача-неонатолога Натальи Григорьевой, с подобным случаем она столкнулась впервые за свою 40-летнюю практику.

"Красивая девочка, два с половиной килограмма, выглядит нормально. Сложно сказать, что будет дальше", — рассказала Григорьева.

Уточняется, матерью девочки является 35-летняя женщина, не жительница Клайпеды. Во время родов мать находилась в состоянии алкогольного опьянения, поскольку пила дома, сколько она до этого выпила — неизвестно.

По словам врачей, состояние женщины стабильно. Что касается девочки, неизвестно, сколько ей придется пробыть в больнице. Организму младенца может потребоваться несколько недель, чтобы вывести алкоголь.

Врачи сообщили о случившемся в Службу по защите прав ребенка.

Даже у взрослых содержание в крови от 2,5 промилле считается тяжелой стадией опьянения, а при четырех промилле может нарушиться работа сердца и дыхание.