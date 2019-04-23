Культ Греты Турнберг: как школьница завоевала мир, прогуливая уроки

Sputnik Узбекистан решил разобраться, почему весь мир сейчас говорит об этой школьнице и в чем суть ее протеста.

ТАШКЕНТ, 23 апр - Sputnik. На обложке нового выпуска британского журнала i-D появилась 16-летняя школьница Грета Турнберг, номинированная на Нобелевскую премию мира.

Sputnik Узбекистан решил разобраться, почему весь мир сейчас говорит об этой школьнице и в чем суть ее протеста.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от i-D (@i_d) 22 Апр 2019 в 4:14 PDT

Грета Турнберг родилась в 2003 году в Швеции. Ее мать - знаменитая оперная певица Малена Эрнман. Отец - актер Сванте Турнберг. Родители девочки - вегетарианцы, не пользуются самолетами (чтобы не способствовать вредным выбросам в атмосферу), ездят поездами и на электромобилях.

У девочки синдром Аспергера, однако несмотря на это именно Грета смогла, в силу острого ума и ораторского дара, поднять важную тему в обществе и сделала защиту климата - модным трендом среди школьников.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Greta Thunberg (@gretathunberg) 17 Апр 2019 в 7:54 PDT

Забастовки школьников под названием Fridays For Future набирают силу по всему миру. Цель ребят - обратить внимание мировых лидеров на проблему глобального потепления и необратимых изменений климата.

Конечно, это не первые протестные движения, однако впервые ядром борьбы за будущее планеты оказались дети и подростки.

Пятница за будущее

В конце прошлого лета, 20 августа 2018 года, на исходе аномальной жары, сопровождающейся лесными пожарами в Швеции, пятнадцатилетняя ученица вместо уроков отправилась на одиночный пикет к зданию парламента страны.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Greta Thunberg (@gretathunberg) 20 Апр 2019 в 1:11 PDT

Свою акцию она повторяла каждые две недели, по пятницам. Фотографии девочки, грустно сидящей на ступенях парламента или раздающей листовки со словами "Я делаю это, потому что вам, взрослым, все равно на мое будущее", облетели новостные ленты.

Девушка заявила, что не будет посещать школу, пока шведские власти не начнут выполнять условия Парижского договора по сокращению выбросов вредных веществ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Greta Thunberg (@gretathunberg) 18 Апр 2019 в 8:46 PDT

У Греты нашлись единомышленники в соседних странах Европы. И, наконец, в конце ноября, случился прорыв. Это случилось сразу после того, как ее пригласили выступить на стокгольмском отделении конференции TEDx.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Greta Thunberg (@gretathunberg) 24 Фев 2019 в 12:33 PST

Ее речь настолько вдохновила людей по всему миру, что через несколько дней школьная забастовка национального масштаба прошла в Австралии. Потом акции прокатились по Европе, а уже после новогодних каникул движение развернулось в полную силу, превратившись в еженедельные многотысячные акции протестов с официальным хештегом — и официальным лицом кампании.

К концу января Грета Тунберг успела выступить на саммите ООН, посвященном изменению климата, и экономическом форуме в Давосе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Greta Thunberg (@gretathunberg) 1 Янв 2019 в 5:51 PST

Сейчас регулярные акции по пятницам проводят школьники в сотнях городов по всему миру, прежде всего в Бельгии, Германии, Швейцарии, Нидерландах, Великобритании Австралии и США.

Нобелевская премия

В начале марта 2019 года Грету Турнберг номинировали на Нобелевскую премию мира за ее вклад в борьбу с глобальным потеплением.

C инициативой выступили Йенс Хольм и Хокан Свеннелинг, представляющие в шведском парламенте Левую партию, а также некоторые норвежские политики.

"Полная решимости, эта девочка в одиночку попыталась остановить величайшую угрозу, с которой когда-либо сталкивалось человечество, создала глобальное молодежное движение по борьбе с климатическими изменениям и подняла тревогу по всей планете", — рассказывают создатели журнала i-D.

Уже ставшая легендарной акция Fridays for Future лишний раз подтверждает, что новое поколение тех, кто родился после 2000 года, воспринимает мир куда более единым. Эти люди готовы бороться за свое будущее.