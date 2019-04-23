Команда Зеленского грозит "посадками" виновным в конфликте в Донбассе

В штабе Владимира Зеленского пообещали найти и наказать тех, кто виновен в развязывании вооруженного конфликта в Донбассе.

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Виновные в начале конфликта в Донбассе будут привлечены к ответственности, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" Иван Апаршин — член команды Владимира Зеленского. Отмечается, что такие шаги предусмотрены в программе новой украинской власти в сфере национальной безопасности и обороны.

"Правда относительно Иловайска, в отношении Дебальцево, относительно начала войны в 2014 году <…> будет обнародована. <....> Уже в ближайшее время люди узнают правду. Никто не собирается ничего ни от кого прятать. И должностные лица, которые принимали решения или бездействовали там, где надо было действовать, будут привлечены к ответственности", — говорится в заметке "Посадки — будут!".

По его словам, наказание также ожидает причастных к "сдаче" Крыма России.

Сам Владимир Зеленский заявлял, что намерен сделать все, но без применения силы, для завершения "войны" в Донбассе. Он считает, что вернуть регион под контроль Киева помогут переговоры в "нормандском формате" и "информационная война".

© Sputnik / Григорий Сысоев Захарова: Донбасс не голосует на выборах президента Украины, но мир молчит

В то же время политик выступил против предоставления Донбассу особого статуса и отказался от идеи подписать закон об амнистии для ополченцев.

Вместе с тем в пресс-службе Зеленского также подчеркивали, что в его штабе не признают референдум о воссоединении Крыма с Россией, но диалог с Москвой считают неизбежным.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Тогда 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.

© Sputnik / Стрингер Победа Зеленского на выборах президента: реакция на Украине и в мире

Руководство России неоднократно заявляло, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

В минувшее воскресенье на Украине прошел второй тур выборов президента. По данным ЦИК, Зеленскому отдали предпочтение более 73% избирателей. Действующий глава государства Петр Порошенко уже признал поражение.

Официальные результаты голосования будут объявлены через неделю — 30 апреля.