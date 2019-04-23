Певица МакSим попала в страшное ДТП - фото

Уже сейчас жизни артистки ничего не угрожает, через месяц ее выпишут из больницы.

ТАШКЕНТ, 23 апр - Sputnik. Российская певица МакSим (Марина Абросимова) попала в серьезной ДТП, когда спешила на своем автомобиле на съемки нового клипа в аэропорт, сообщает РИА Новости.

По словам представителя артистки Маргариты Соколовой, на данный момент состояние певицы стабильное, ее жизни ничего не угрожает.

"Жизни артистки уже ничего не угрожает, делается все необходимое, она получает качественное лечение. Состояние артистки стабильное, надеюсь, что в течение нескольких дней она будет способна сама прокомментировать свою сложную ситуацию", - сказала Соколова.

По ее словам, МакSим очень благодарна всем, кто беспокоится о ее здоровье.

Напомним, успех пришел к певице с выпуском 28 марта 2006 года альбома "Трудный возраст", который разошелся тиражом более 1,5 миллиона копий, и в 2007 году МакSим стала самой коммерчески успешной певицей в России.

За довольно короткий срок МакSим стала одной из самых популярных певиц в России и странах СНГ.

Также МакSим — рекордсмен по количеству хитов, занимавших первое место в общем радиочарте стран СНГ. Семь песен певицы добрались до первого места, пробыв на нем, в общей сложности, 34 недели.