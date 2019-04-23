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Певица Максим

Певица МакSим попала в страшное ДТП - фото

© Sputnik / Илья Питалев
В мире
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Уже сейчас жизни артистки ничего не угрожает, через месяц ее выпишут из больницы.

ТАШКЕНТ, 23 апр - Sputnik. Российская певица МакSим (Марина Абросимова) попала в серьезной ДТП, когда спешила на своем автомобиле на съемки нового клипа в аэропорт, сообщает РИА Новости.

По словам представителя артистки Маргариты Соколовой, на данный момент состояние певицы стабильное, ее жизни ничего не угрожает.

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Дорогие друзья и коллеги! Вынуждена сообщить вам эту безрадостную новость и опубликовать эти фото , чтобы избежать каких-либо спекуляций или недопонимания в дальнейшем, а также ответить на все вопросы по поводу участия МакSим в ближайших запланированных мероприятиях и концертах. На днях , моя подопечная, любимая многими из вас певица МакSим попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт, торопясь на свой обратный рейс в Москву на сьемки клипа «Абонент не доступен». Сейчас самое страшное для нас уже позади и ситуация под полным контролем, Мариной занимаются лучшие врачи - спасибо им огромное! Я прошу вас с пониманием отнестись к нашей ситуации и пожелать Марине скорейшего выздоровления. Ваша поддержка и любовь очень важны и мы это ценим как никогда. Мы надеялись на более быстрое востановление,но по прогнозам врачей до 20 чисел мая Марина будет находиться на реабилитации. Запланированные концерты мы перенесём на конец мая, июнь и обязательно выступим в каждом городе, где должны были выступить. Сейчас я не могу избавиться от мысли, что я сама лично написала вам ранее, что клип будет на реальных событиях и что такого не было ещё ни у кого - тогда мы ждали Марину рано утром на съёмочной площадке и я представить не могла, как все обернется. P.S. Я открыта для комментариев для СМИ и по возможности буду держать вас в курсе происходящего.

Публикация от Маргарита Соколова (@sokllovamargarita)

"Жизни артистки уже ничего не угрожает, делается все необходимое, она получает качественное лечение. Состояние артистки стабильное, надеюсь, что в течение нескольких дней она будет способна сама прокомментировать свою сложную ситуацию", - сказала Соколова.

По ее словам, МакSим очень благодарна всем, кто беспокоится о ее здоровье. 

Напомним, успех пришел к певице с выпуском 28 марта 2006 года альбома "Трудный возраст", который разошелся тиражом более 1,5 миллиона копий, и в 2007 году МакSим стала самой коммерчески успешной певицей в России.

За довольно короткий срок МакSим стала одной из самых популярных певиц в России и странах СНГ.

Также МакSим — рекордсмен по количеству хитов, занимавших первое место в общем радиочарте стран СНГ. Семь песен певицы добрались до первого места, пробыв на нем, в общей сложности, 34 недели.

Теги:
Россия, россия, Россия, Instagram, Instagram, Instagram, Шоу-бизнес, шоу-бизнес, певица, певицы, авария, Дорожно-транспортное происшествие, ДТП



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