Слишком длинный: за что оштрафовали жениха на свадьбе в Таджикистане

Таджикистанец поплатился за нескромный подход к организации собственной свадьбы – мужчину оштрафовали за нарушение закона о торжествах.

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Жителя Согдийской области наказали за слишком длинный свадебный кортеж.

Как сообщает агентство SugdNews, мужчина нарушил закон "Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Таджикистане" и использовал во время церемонии бракосочетания больше четырех машин.

В результате таджикистанца оштрафовали по решению суда.

Как сообщает информагенство, подобный нескромный кортеж – первый и единственный случай в 2019 году.

Закон об упорядочении народных традиций, торжеств и обрядов был принят в республике в 2007 году. Штрафы за его нарушение весьма высоки.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев также критично отзывался об узбекистанцах, которые проводили свадьбы с излишней помпезностью, не считаясь с национальными и религиозными ценностями.

В результате было принято решение, что кенгаши народных депутатов Ташкента, областей и Республики Каракалпакстан будут следить за тем, чтобы свадьбы и похороны проводились без расточительства.

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Такое положение вещей пришлось по сердцу руководству соседних государств. Председатель сената парламента Казахстана (тогда им был Касым-Жомарт Токаев, который ныне возглавил Казахстан) в своем официальном аккаунте в Twitter попросил молодежь оставить в прошлом пышные свадьбы и брать пример с узбекистанцев.