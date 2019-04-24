Владимир Путин упростил получение российских паспортов жителям ДНР и ЛНР

Жителям Донбасса станет легче получить российское гражданство. Как объяснили в Кремле, это "решение принято в целях защиты прав и свобод человека и исходя из общепризнанных принципов и норм международного права".

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик станет легче получить российское гражданство.

Документ опубликован на сайте Кремля и вступает в силу со дня официального опубликования.

Так, лица, постоянно проживающие на этих территориях, "имеют право обратиться с заявлениями о приёме в гражданство России в упрощённом порядке".

Заявление должно быть рассмотрено в срок, не превышающий трех месяцев со дня подачи.

В документе говорится, что указ принят "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права".

В декабре 2018 года Госдума приняла закон, который наделяет главу государства правом определять категории иностранцев, имеющих право на получение гражданства в упрощённом порядке.