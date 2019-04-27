Точеная фигура и пухлые губы: фото самой красивой сотрудницы Росгвардии

В борьбе за очередной титул прапорщик Анна Храмцова обошла более тысячи соперниц.

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. В России впервые выбрали самую красивую сотрудницу Росгвардии, гордое звание получила прапорщик полиции Анна Храмцова из Екатеринбурга.

За девушку проголосовали более 57 тысяч человек, сообщили в пресс-службе ведомства.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ᎯℋℋᎯ ჯ℘ᎯℳųỢℬᎯ IFBB (@khramtsovaaniya_ifbb) 28 Фев 2019 в 1:07 PST

Всего в конкурсе приняли участие более тысячи женщин — военнослужащих и сотрудниц Росгвардии из всех регионов страны.

Конкурс проходил в два этапа: сначала участницы должны были в интересной форме рассказать о своей службе и достижениях, а также представить свои увлечения с помощью постановочных фотографий и композиций.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ᎯℋℋᎯ ჯ℘ᎯℳųỢℬᎯ IFBB (@khramtsovaaniya_ifbb) 26 Мар 2019 в 1:32 PDT

Потом фотографии участниц опубликовали на официальном сайте ведомства, где в течение месяца шло онлайн-голосование.

Снимок победительницы и 12 финалисток включат в календарь Росгвардии на 2020 год.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ᎯℋℋᎯ ჯ℘ᎯℳųỢℬᎯ IFBB (@khramtsovaaniya_ifbb) 24 Мар 2019 в 2:03 PDT

Анна Храмцова — абсолютная чемпионка Свердловской области в номинации "Фитнес-бикини – 2017". Девушка активно занимается спортом, не стесняется демонстрировать шикарную фигуру и с удовольствием принимает комплименты.