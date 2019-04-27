Точеная фигура и пухлые губы: фото самой красивой сотрудницы Росгвардии

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. В России впервые выбрали самую красивую сотрудницу Росгвардии, гордое звание получила прапорщик полиции Анна Храмцова из Екатеринбурга.
За девушку проголосовали более 57 тысяч человек, сообщили в пресс-службе ведомства.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Всего в конкурсе приняли участие более тысячи женщин — военнослужащих и сотрудниц Росгвардии из всех регионов страны.
Конкурс проходил в два этапа: сначала участницы должны были в интересной форме рассказать о своей службе и достижениях, а также представить свои увлечения с помощью постановочных фотографий и композиций.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Потом фотографии участниц опубликовали на официальном сайте ведомства, где в течение месяца шло онлайн-голосование.
Снимок победительницы и 12 финалисток включат в календарь Росгвардии на 2020 год.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Анна Храмцова — абсолютная чемпионка Свердловской области в номинации "Фитнес-бикини – 2017". Девушка активно занимается спортом, не стесняется демонстрировать шикарную фигуру и с удовольствием принимает комплименты.
Посмотреть эту публикацию в Instagram