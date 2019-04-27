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Победительницей первого всероссийского ведомственного фотоконкурса Краса Росгвардии прапорщик полиции Анна Храмцова

Точеная фигура и пухлые губы: фото самой красивой сотрудницы Росгвардии

Конкурсная фотография Анны Храмцовой из личного архива
В мире
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В борьбе за очередной титул прапорщик Анна Храмцова обошла более тысячи соперниц.

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. В России впервые выбрали самую красивую сотрудницу Росгвардии, гордое звание получила прапорщик полиции Анна Храмцова из Екатеринбурга.

За девушку проголосовали более 57 тысяч человек, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Публикация от ᎯℋℋᎯ ჯ℘ᎯℳųỢℬᎯ IFBB (@khramtsovaaniya_ifbb)

Всего в конкурсе приняли участие более тысячи женщин — военнослужащих и сотрудниц Росгвардии из всех регионов страны.

Конкурс проходил в два этапа: сначала участницы должны были в интересной форме рассказать о своей службе и достижениях, а также представить свои увлечения с помощью постановочных фотографий и композиций.

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Потом фотографии участниц опубликовали на официальном сайте ведомства, где в течение месяца шло онлайн-голосование.

Снимок победительницы и 12 финалисток включат в календарь Росгвардии на 2020 год.

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Публикация от ᎯℋℋᎯ ჯ℘ᎯℳųỢℬᎯ IFBB (@khramtsovaaniya_ifbb)

Анна Храмцова — абсолютная чемпионка Свердловской области в номинации "Фитнес-бикини – 2017". Девушка активно занимается спортом, не стесняется демонстрировать шикарную фигуру и с удовольствием принимает комплименты. 

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Теги:
Конкурс, конкурс красоты, спорт, Россия, красота



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